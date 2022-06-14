Україна повернула тіла ще 64 полеглих захисників «Азовсталі»

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває

В Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка. Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони. Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тіламизагиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».