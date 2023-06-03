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Тимошенко взяла участь у благодійному заході, де зібрали кошти на укриття для дітей в «Охматдиті»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тимошенко взяла участь у благодійному заході, де зібрали кошти на укриття для дітей в «Охматдиті»
Юлія Тимошенко: «Охматдит» матиме надійне та зручне бомбосховище, здатне захистити найменших пацієнтів і медиків, які їх лікують
фото з відкритих джерел

Під час заходу для облаштування укриття було зібрано понад 500 тисяч гривень

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко взяла участь у благодійному аукціоні, на якому зібрали кошти на облаштування укриття для дітей, які перебувають у відділеннях педіатрії, неонатології, неврології, ендокринології та ВІЛ НДСЛ «Охматдит».

Благодійний вечір був організований БФ «Мистецька ініціатива», який системно допомагає НДСЛ Охматдит з 2014-го року.

Аукціон відбувся після благодійного концерту Гарика Кричевського, який також перерахує «Охматдиту» кошти від проданих квитків на концерт.

Під час заходу для облаштування укриття було зібрано понад 500 тисяч гривень.

Ці кошти разом зі збором від квитків та допомоги від меценатів дозволять відремонтувати бомбосховище та створити там належні умови для дітей.

Тимошенко взяла участь у благодійному заході, де зібрали кошти на укриття для дітей в «Охматдиті» фото 1

Директор «Охматдиту» Володимир Жовнір подякував фонду «Мистецька ініціатива» за допомогу у зборі коштів на укриття.

«Охматдит» матиме надійне та зручне бомбосховище, здатне захистити найменших пацієнтів і медиків, які їх лікують. Наша команда опікується «Охматдитом» із перших днів повномасштабного вторгнення. Відрадно, що нам вкотре вдалося долучитися до шляхетної місії та ще більше захистити наших діток від ракетного терору ворога», – зазначила Тимошенко.

Теги: Юлія Тимошенко укриття Охматдит концерт благодійність

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