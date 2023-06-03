Укриття та сховища в столиці: як часто КМДА проводить перевірку

У 2022 році в столиці здійснено майже чотири тисячі перевірок захисних споруд цивільного захисту

Загалом протягом 2022 та 2023 років у Києві провели понад дев'ять тисяч інспекцій укриттів та сховищ

У столиці моніторинг стану укриттів та сховищ, а також інспекції тих об'єктів, щодо яких надходять зауваження, здійснюється постійно. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

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Зазначається, що у 2022 році особовий склад «Муніципальна охорона» здійснив майже чотири тисячі перевірок захисних споруд цивільного захисту щодо вільного доступу громадян до споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

Крім того, постійний моніторинг за технічним станом укриттів та сховищ, а також за наданням доступу до них здійснюють представники Департаменту муніципальної безпеки КМДА спільно з районними державними адміністраціями, головне управління ДСНС в м. Києві та громадські активісти, яких місто долучило до контролю за захисними спорудами.

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Загалом протягом 2022 та 2023 років у Києві провели понад дев'ять тисяч інспекцій укриттів та сховищ. Інспектори перевіряли, чи є оперативний доступ до укриття, чи призначений комендант або відповідальна особа, чи позначені місця розташування захисних споруд табличками (написами) та покажчиками руху до них.

Усі результати передали начальникам відділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій для реагування та оперативного усунення порушень, адже відповідальність за належне функціонування укриттів несуть глави районів столиці. Кошти на облаштування укриттів з міського бюджету виділяються саме РДА.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

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Сьогодні, 3 червня, суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

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