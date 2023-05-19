Останній дзвоник-2023: коли та як святкуватимуть українці

Кожна школа може обрати свою дату для останнього дзвоника

У разі повітряної тривоги учасники шкільних лінійок мають перейти в укриття

Останній дзвоник у школах України 2023 року Департамент освіти рекомендував провести 16 червня, однак кожен заклад освіти може обрати свою дату. Про це повідомив заступник міністра освіти України Андрій Вітренко у ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Формат останнього дзвоника зможуть встановлювати і військові адміністрації. Вітренко зазначав – якщо під час свята буде оголошена повітряна тривога, необхідно спуститися до укриття. Це стосується і проведення випускних вечорів.

«На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники й військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року», – розповів заступник міністра освіти.

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Департамент освіти рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21-23 червня.

Зауважимо, що свято останнього дзвоника можуть влаштувати онлайн. Зокрема, це стосується тих шкіл, де немає укриття, або розташованих у потенційно небезпечному регіоні. За словами Вітренка, випускних вечорів, швидше за все, не буде на територіях, де навчання відбувалося в онлайн-режимі. Усе задля безпеки дітей, батьків і вчителів.

Зазначимо, що згідно з постановою уряду №711 (від 24.06.2022), під час дії режиму воєнного стану навчальний рік в Україні триває від 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, що окупанти скасувала шкільні лінійки в Криму. Окупаційна влада Криму вирішила проводити останній дзвінок у школах лише для випускників дев'ятих та одинадцятих класів. Таке рішення ухвалено нібито для забезпечення безпеки.