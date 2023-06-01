Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, РФ блокує «зерновий коридор». Головне за 1 червня

Під час саміту Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що Росія боїться НАТО і намагається створити ще один заморожений конфлікт

Європейського політичного співтовариства відвідав президент України, Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії, Росія знову заблокувала «зерновий коридор», російські партизани зробили нову заяву щодо Білогородщини. Ці та інші події 1 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Саміт НАТО: генеральна репетиція. Що обговорювали лідери Європи у Молдові

Саміт Європейського політичного співтовариства є найзначнішим міжнародним заходом, який проходив у республіці за всі роки незалежності. Втім ключовим він є і для Європи. Ініційований французьким президентом Емануелем Макроном у 2022 році, новий формат ще рік тому мав на меті посилити єдність континенту, але реальний зміст цим амбіціям надала сьогодні Україна.

НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові

Президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові, передає кореспондентка «Главкома». «Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – зауважив очільник держави.

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Зеленський вперше зустрівся з президентом Сербії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Сербії Олександром Вучичем на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Булбоаку (Молдова). Також цю зустріч підтвердив і сам Вучич та навіть опублікував фото. Вучич додав, що в зустрічі також брав участь прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель. «Коротка і хороша розмова з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем», – написав сербський лідер.

«Долар вже не той». Спробуємо розібратися?

Останнім часом попадалось багато експертних думок щодо «звершення ери» американського долара: від зменшення його ролі у глобальних валютних трансакціях до занепаду як світової резервної валюти. Вочевидь вдається в знаки черговий епізод із підняттям боргової стелі в США, який близиться до успішної розв’язки. Але у ЗМІ очікувано з’явилася порція хайпу щодо «дефолту» США і апокаліптичні футурологи, часто симпатики різних авторитарних режимів, із заїждженою платівкою, «що долар вже не той».

Росія знову заблокувала «зерновий коридор»

Країна-агресорка зупинила реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Про це 1 червня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.Через це спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня. Таким чином «зерновий коридор» зупинено.

Олексій Оржель: Новий тариф на електроенергію не відповідає реальності – він має бути удвічі вищим

В інтерв’ю «Главкому» екс-міністр (2019-2020) енергетики України Олексій Оржель розповів, чому не вдається запровадити санкції проти «Росатому», скільки грошей Росія отримує з продажу нафти і газу, чи можливо ввести зараз повне нафтове ембарго і чи готова Україна до наступного опалювального сезону.

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Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву

Бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Про це йдеться у заяві РДК.«Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирного населення із прикордонних районів, бо армія РФ обстрілює ці райони і ускладнює евакуацію. Перебувайте й домівках, не хвилюйтесь. Бійці РДК не воюють із мирних населенням», – йдеться у повідомленні бійців.

Депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене: Це НАТО має просити Україну про вступ

У Вільнюсі 11-12 липня відбудеться саміт країн-членів НАТО. Україна покладає на нього великі сподівання. Мова, звісно не про вступ, але офіційний Київ розраховує на запрошення до Альянсу. Про це відкрито каже президент Володимир Зеленський. Ще 30 вересня минулого року він заявив, що Україна подає заявку на вступ до Альянсу. В інтерв’ю «Главкому» Раса Юкнявічене розповідає про те, коли саме Україна може отримати запрошення до НАТО, як усунути Путіна від влади та які наслідки може мати розпад Росії.

Загибель дітей у столиці через закрите укриття: Кличко направив до поліклініки комісію

До поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.«Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.

Нагадаємо, триває 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та дві зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.