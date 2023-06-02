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Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
Віталій Кличко: «І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас- представники від «Слуги народу»

Очільник столиці нагадав, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду

Після того, як президент Володимир Зеленський пригрозив столичній владі жорстокою реакцією на трагічний інцидент із загибеллю людей у Києві біля закритого бомбосховища, мер Києва нагадав про те, що глав районів столиці призначає сам президент. Із 10 глав районів 9 є представниками правлячої партії. Про це очільник міста Віталій Кличко заявив на засіданні столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На ній були обговоренні питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києві. До участі в засіданні були запрошені представники Департаментів КМДА, ДСНС міста, правоохоронних органів, керівники депутатських фракцій Київради.

«На чому хочу наголосити. Минулого року місто виділило 320 млн грн. Цього року – більш, як 900 ммлн. Тобто, загалом – 1,2 млрд грн з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів. Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються райдержадміністрації міста. Відповідальними є глави районів. На сьогодні виконання і використання коштів – вкрай незадовільне. В кінці червня підіб’ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів. І звернення до президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших глав районів. Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність – спільна. Всіх служб і моя, як мера міста», – заявив Кличко.

Очільник столиці також нагадав, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду і мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану. «І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас- представники від «Слуги народу». Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента. Це – якщо про спільну і справедливу відповідальність. І сьогодні я наголошує главам районів, що саботажу терпіти не буду! Райони столиці- це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків. Ви – представники влади столиці!», – наголосив мер Києва.

До відома, президент України Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на трагічний інцидент із загибеллю людей у Києві біля закритого бомбосховища. «Відповідатимуть усі. Реакція буде тверда», – сказав він. Президент додав ще одну фразу: «Сказав би так: може бути нокаут», натякаючи на спортивне минуле мера Києва.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні  столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам. 

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

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Теги: звільнення місто президент Володимир Зеленський укриття бомбосховища Віталій Кличко

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