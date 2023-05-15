У столиці може з’явитися новий трирівневий паркінг, який слугуватиме укриттям

Очікується, що загальна площа паркінгу буде трохи більше 10 тис. м²

Найближчим часом трирівневий паркінг на 720 автівок може з'явитися на вулиці Прирічній

Столична влада планує найближчим часом продовжити будівництво паркінгів у Києві. Підземна частина таких паркінгів слугуватиме укриттям під час повітряних тривог. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Зокрема, найближчим часом трирівневий паркінг на 720 автівок може з'явитися на вулиці Прирічній. Паркінг буде підземно-наземним – таким, як у столичному зоопарку.

«Це об’єкт подвійного призначення. Його підземна частина слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги. Загальна площа паркінгу трохи більше 10 тис. м², площа приміщень подвійного використання більше 2-х тис. м²», – зазначив мер Києва.

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Подібні паркінги столична влада планує побудувати в багатьох районах міста, оскільки в них є гостра потреба.

Раніше Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни.