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У столиці може з’явитися новий трирівневий паркінг, який слугуватиме укриттям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці може з’явитися новий трирівневий паркінг, який слугуватиме укриттям
Очікується, що загальна площа паркінгу буде трохи більше 10 тис. м²
фото ілюстративне

Найближчим часом трирівневий паркінг на 720 автівок може з'явитися на вулиці Прирічній

Столична влада планує найближчим часом продовжити будівництво паркінгів у Києві. Підземна частина таких паркінгів слугуватиме укриттям під час повітряних тривог. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, найближчим часом трирівневий паркінг на 720 автівок може з'явитися на вулиці Прирічній. Паркінг буде підземно-наземним – таким, як у столичному зоопарку.

«Це об’єкт подвійного призначення. Його підземна частина слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги. Загальна площа паркінгу трохи більше 10 тис. м², площа приміщень подвійного використання більше 2-х тис. м²», – зазначив мер Києва.

Подібні паркінги столична влада планує побудувати в багатьох районах міста, оскільки в них є гостра потреба.

Раніше Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни.

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Теги: Київ укриття

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