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Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
фото з відкритих джерел

Мер Києва направив на розгляд Уряду заяву

Після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття поліклініки, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова. Відповідний документ з’явився у розпорядженні «Цензор.НЕТ».

«Вношу на розгляд пропозицію про відсторонення від виконання обов’язків за посадою голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Ратнікова Дмитра Геннадійовича на час проведення уповноваженими органами розслідування подій, що відбулися під час нічного обстрілу у Деснянському районі міста Києва 01 червня 2023 року», – йдеться у документі.

Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ) фото 1
Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ) фото 2

Кличко зазначив, що, відповідно до п. 16 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцеві держадміністрації мають здійснювати державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на відповідних територіях. Також абзацем 4 п. 10 Положення про єдину державну систему цивільного захисту встановлено, що постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, на місцевому рівні є районні в місті державні адміністрації та їх підрозділи з питань цивільного захисту.

Нагадаємо, правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці, де 1 червня загинули люди, бо не змогли потрапити у зачинене укриття. Порушені кримінальні справи. 

Також Кличко зазначив, що тепер роботу укриттів тепер контролюватимуть нічні патрульні. 

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Теги: Віталій Кличко укриття розслідування Київ

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