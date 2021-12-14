Спікер Стефанчук закликав нардепів прочитати п'ять книг (список)

Голова Верховної Ради спонукає свої підлеглих читати ще щось, окрім соцмережі месенджерів

Список із п'яти книг, які повиннні прочитати депутати, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним «домашнім завданням» - рекомендую п'ять книжок «від спікера», які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом», – написав Стефанчук.

У «список Стефанчука» увійшли такі твори:

«Звісно, можна і більше... Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список. Також чекатиму рекомендацій і навзаєм», – зазначив спікер.

Приурочив Руслан Стефанчук свою публікацію до першої загальнонаціональної акції «Національний тиждень читання», яка цьогоріч проходить із 13 по 19 грудня. Спрямована така ініціатива на популяризацію читання, відвідування біліотек, купувалі і дарунку книги, привернення увагу до української літератури і книговидання.