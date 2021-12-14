  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Зеленський
рус
    Думки вголос

    Програма «єПідтримка»: тисячу за вакцинацію можна буде витратити на книги та ліки

    Програма &laquo;єПідтримка&raquo; буде повністю забезпечена фінансово - Програма «єПідтримка»: тисячу за вакцинацію можна буде витратити на книги та ліки
    Програма «єПідтримка» буде повністю забезпечена фінансово

    Діятиме «єПідтримка» достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею

    Сьогодні обговорювали з урядовцями умови державної програми «єПідтримка». Кожен українець чи українка, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, зможуть витратити 1 тис. гривень, забезпечену державою.

    Це простий і конкретний шлях підтримати і людей, і бізнес – через людей. Насамперед ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Креативний сектор – театри, музеї, кіно. А також транспортну сферу – авіацію та залізницю. Як результат – завдяки цьому українці молодшого віку матимуть приємний стимул, щоб ухвалити рішення про вакцинацію.

    За кілька тижнів після того, як я запропонував цю програму, додано й технічно опрацьовано ще дві суттєві опції для її розширення. Поки що дві. Перша: «єПідтримка» включатиме й купівлю книжок. Це великий плюс для нашого книговидавництва та книжкових крамниць. Також це додає програмі аудиторію – людей середнього і старшого віку. Але соціальна основа програми має бути ще ширшою.

    Тому друга опція враховує інтереси тих українців, які більше за інших потребують державної підтримки. Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.

    Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних «ванг» і «нострадамусів»: «єПідтримка» буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бізнес вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Дипломат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Людмила Буймістер
    Людмила Буймістер

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Програма «єПідтримка»: тисячу за вакцинацію можна буде витратити на книги та ліки