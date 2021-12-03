Нардепи скасували сесійний тиждень на початку січня

Ухвалене рішення дозволить «ефективніше організувати роботу» Ради у січні 2022 року

Верховна Рада скасувала сесійний тиждень із 11 по 14 січня, проєкт ухвали опублікований на сайті парламенту.

За відповідне рішення проголосувало 276 народних депутатів

«Прийняття проєкту постанови дозволить більш ефективно організувати роботу Верховної Ради у січні 2022 року», – йдеться у пояснювальній записці.

Постанова вносить зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 липня 2021 року №1628-IX щодо роботи парламенту у січні 2022 року.

Так, з 10 до 14 січня передбачено роботу з виборцями. Додамо, що в понеділок, 3 січня, та у п'ятницю, 7 січня, у Раді вихідний.

З 17 по 21 січня буде пленарний тиждень, а потім у народних обранців розпочинаються канікули.

До слова, сьогодні Рада розблокувала підписання скандального закону №5600.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у цілому «ресурсний» закон №5600, який підвищує податки для усіх українців і цілого ряду підприємств малого, середнього та великого бізнесу. Уникнути підвищення податків, за оцінками економістів, вдалося лише декільком галузям, серед який марганцевий бізнес Коломойського.

Що стосується населення, то законом передусім вводиться так званий нормативний податок на земельні ділянки: він становитиме від 1500 грн у рік за гектар. Окремо, податком в 19,5%, обкладуть дохід, який отримують українці від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на своїй земельній ділянці.