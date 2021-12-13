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    В Україні стартував перший Національний тиждень читання

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    Гасло Національного тижня читання: &laquo;Знайди свою книжку!&raquo; - В Україні стартував перший Національний тиждень читання
    Гасло Національного тижня читання: «Знайди свою книжку!»
    фото: t.tomsickova/Depositphotos

    Тиждень читання триватиме до 19 грудня

    Із 13 до 19 грудня в Україні вперше відбувається Національний тиждень читання. Захід проводить Український інститут книги спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.

    Мета заходу – залучити більше українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернення уваги до української літератури та книговидання.

    До національного тижня читання може приєднатися кожен охочий. Щоб взяти участь в цій акції особисто, можна:

    • Написати пост у соцмережах із рекомендаціями українських книжок (перекладених або від українських авторів);
    • Придбати книжки у книгарні для себе, на подарунок комусь, або для передачі в бібліотеку — і також розповісти про це у соцмережах;
    • Розповісти або написати історію про читання і книжки у вашому житті в соціальних мережах. Тема: Чому, на вашу думку, читання і українські книжки важливі для українців?;
    • Відвідати/записатися в бібліотеку, обрати книжки для всієї родини і написати про свій досвід.

    Також можна взяти участь у Національному тижні читання разом з колегами. Наприклад:

    • Написати в соцмережах рекомендації книжок на тему, що є найбільш експертною для вашої організації;
    • Закупити українські книжки в книгарні і подарувати їх в обрану вами бібліотеку і розповісти про це у соцмережах;
    • Влаштувати корпоративний флешмоб з походу в бібліотеки, книгарні або визначити найулюбленіші українські книжки працівників вашої організації.

    У свої постах можна використовувати спеціальну айдентику, яка є тут і тут, або фото книжок, а також гештеги акції #тижденьчитання і #знайдисвоюкнижку.

    Як повідомляє пресслужба Українського інституту книги, гасло національного тижня читання: «Знайди свою книжку!». Основні акції слід шукати на сторінках видавництв чи в книгарнях та бібліотеках. Із програмою заходів, що відбудуться в межах Національного тижня читання можна ознайомитися за посиланням.

    До слова, психолог пояснила, який вплив справляють смартфони на психіку дітей.

    Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток.

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    Теги: книги освіта гроші література навчання
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    В Україні стартував перший Національний тиждень читання