В Україні стартував перший Національний тиждень читання

Тиждень читання триватиме до 19 грудня

Із 13 до 19 грудня в Україні вперше відбувається Національний тиждень читання. Захід проводить Український інститут книги спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.

Мета заходу – залучити більше українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернення уваги до української літератури та книговидання.

До національного тижня читання може приєднатися кожен охочий. Щоб взяти участь в цій акції особисто, можна:

Написати пост у соцмережах із рекомендаціями українських книжок (перекладених або від українських авторів);

Придбати книжки у книгарні для себе, на подарунок комусь, або для передачі в бібліотеку — і також розповісти про це у соцмережах;

Розповісти або написати історію про читання і книжки у вашому житті в соціальних мережах. Тема: Чому, на вашу думку, читання і українські книжки важливі для українців?;

Відвідати/записатися в бібліотеку, обрати книжки для всієї родини і написати про свій досвід.

Також можна взяти участь у Національному тижні читання разом з колегами. Наприклад:

Написати в соцмережах рекомендації книжок на тему, що є найбільш експертною для вашої організації;

Закупити українські книжки в книгарні і подарувати їх в обрану вами бібліотеку і розповісти про це у соцмережах;

Влаштувати корпоративний флешмоб з походу в бібліотеки, книгарні або визначити найулюбленіші українські книжки працівників вашої організації.

У свої постах можна використовувати спеціальну айдентику, яка є тут і тут, або фото книжок, а також гештеги акції #тижденьчитання і #знайдисвоюкнижку.

Як повідомляє пресслужба Українського інституту книги, гасло національного тижня читання: «Знайди свою книжку!». Основні акції слід шукати на сторінках видавництв чи в книгарнях та бібліотеках. Із програмою заходів, що відбудуться в межах Національного тижня читання можна ознайомитися за посиланням.

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