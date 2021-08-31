Троє українських альпіністів потрапили під лавину на горі Казбек

Українці здійснювали сходження на Казбек зі сторони Грузії

Для евакуації українців будуть залучати вертоліт Грузії

У вівторок, 31 серпня, в горах Північної Осетії групу альпіністів накрила снігова лавина. Серед постраждалих – троє громадян України, які підіймалися на гору Казбек зі сторони Грузії. Про це повідомляє «Тасс».

«О 08:50 31 серпня черговій зміні пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані рятувальників, для евакуації трьох постраждалих українців будуть залучати вертоліт Грузії.

Вказано, що очевидець події – одиночний турист, врятував одну жінку, витягнувши її з-під снігу. У постраждалої, за попередньою інформацією, перелом ноги.

Нагадаємо, у липні мер Києва Віталій Кличко здійснив унікальне сходження на Казбек (фото, відео).

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