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    Троє українських альпіністів потрапили під лавину на горі Казбек

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    Українці здійснювали сходження на Казбек зі сторони Грузії - Троє українських альпіністів потрапили під лавину на горі Казбек
    Українці здійснювали сходження на Казбек зі сторони Грузії
    Фото: tourister

    Для евакуації українців будуть залучати вертоліт Грузії

    У вівторок, 31 серпня, в горах Північної Осетії групу альпіністів накрила снігова лавина. Серед постраждалих – троє громадян України, які підіймалися на гору Казбек зі сторони Грузії. Про це повідомляє «Тасс».

    «О 08:50 31 серпня черговій зміні пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані рятувальників, для евакуації трьох постраждалих українців будуть залучати вертоліт Грузії.

    Вказано, що очевидець події – одиночний турист, врятував одну жінку, витягнувши її з-під снігу. У постраждалої, за попередньою інформацією, перелом ноги.

    Нагадаємо, у липні мер Києва Віталій Кличко здійснив унікальне сходження на Казбек (фото, відео).

    Також екссекретар РНБО розповів, як підкорив Казбек (відео).

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    Теги: Росія Грузія рятувальники альпінізм
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    Троє українських альпіністів потрапили під лавину на горі Казбек