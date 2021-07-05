Підкорити Казбек. Екссекретар РНБО розповів про сходження

Данилюк, здійснюючи небезпечне сходження, перевірив себе на витривалість та наявність сили волі

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, як йому вдалося підкорити стратовулкан в Грузії. Про свої враження він написав у Facebook.

«Вчора піднялися на Казбек. Через дуже погані погодні умови, сходження стало тестом не тільки на фізичну підготовку команди, але на наявність сили волі. Двічі виходили з бази, але поверталися через потужну грозу та реальну загрозу ураження блискавкою. А протягом останніх шести годин штурму – ураганний вітер та хурделиця. Тим вище цінність перемоги!» – підкреслив Данилюк.

Додамо, що в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню.

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