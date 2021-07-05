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    Підкорити Казбек. Екссекретар РНБО розповів про сходження

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    Повз гору проходить Воєнно-Грузинська дорога - Підкорити Казбек. Екссекретар РНБО розповів про сходження
    Повз гору проходить Воєнно-Грузинська дорога
    Фото з відкритих джерел

    Данилюк, здійснюючи небезпечне сходження, перевірив себе на витривалість та наявність сили волі

    Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, як йому вдалося підкорити стратовулкан в Грузії. Про свої враження він написав у Facebook.

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    Підкорити Казбек. Екссекретар РНБО розповів про сходження

    «Вчора піднялися на Казбек. Через дуже погані погодні умови, сходження стало тестом не тільки на фізичну підготовку команди, але на наявність сили волі. Двічі виходили з бази, але поверталися через потужну грозу та реальну загрозу ураження блискавкою. А протягом останніх шести годин штурму – ураганний вітер та хурделиця. Тим вище цінність перемоги!» – підкреслив Данилюк.

    Додамо, що в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню.

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    Теги: Росія Олександр Данилюк політика Грузія
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    Підкорити Казбек. Екссекретар РНБО розповів про сходження