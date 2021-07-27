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    Українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі

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    Ірина Галай підкорила другий 8-тисячник - Українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі
    Ірина Галай підкорила другий 8-тисячник
    фото з відкритих джерел

    Ірина Галай здійснила сходження не Еверест та К2 (Чогорі)

    Альпіністка з Мукачева Ірина Галай встановила унікальне досягнення. Вона стала першою українкою, якій підкорилися дві найвищі точки світу. 2018 року Ірина зійшла на Еверест, а сьогодні стало відомо, що український прапор встановлено і на пакистанському 8-тисячнику К2 (Чогорі). Висота другого піку світу складає 8611 метрів.

    Разом за Галай у групах піднімалися Дмитро Семеренко з Дніпра і Валентин Сипавін з Харкова. Дмитро, що примітно, йшов на гору без використання кисневих балонів. Валентин, у свою чергу, є найдосвідченішим українським альпіністом. Для нього К2 стала третім підкореним 8-тисячником у році.

    Для Ірини і Дмитра сходження на Чогорі стало першим і вони, відповідно, стали п’ятим і шостим українськими альпіністами на другій вершині світу.

    На К2 побували: 1992 рік – Геннадій Копійка, Владислав Тирзул, 1994-й – Мстислав Горбенко, 2021-й – Валентин Сипавін, Ірина Галай, Дмитро Семеренко.

    Раніше Ірина розповіла «Главкому», як підкорювала Еверест.

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    Теги: альпінізм Ірина Галай
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    Українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі