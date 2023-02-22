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Цифри шокують: місія ООН оприлюднила кількість жертв російської агресії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Цифри шокують: місія ООН оприлюднила кількість жертв російської агресії
Внаслідок обстрілу Херсона 21 лютого загинули шестеро людей
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Більшість зафіксованих місією ООН втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження

Моніторингова місія ООН в Україні задокументувала загибель щонайменше 8006 цивільних людей і поранення 13287 протягом останніх 12 місяців внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія.

В ООН наголосили, що це індивідуальні випадки, які місія змогла верифікувати станом на 15 лютого 2023 року, а фактична кількість жертв значно вища, повідомляє Радіо Свобода.

«Ці цифри, що ми оприлюднюємо сьогодні, демонструють втрати й страждання, яких зазнали люди від початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року; страждання, які я бачив на власні очі, коли відвідав Україну в грудні. І наші дані – це лише верхівка айсберга. Страждання цивільного населення є нестерпним», – заявив 21 лютого верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він зауважив, що зусилля, спрямовані на встановлення відповідальності й правосуддя за порушення міжнародного права, мають бути посилені та поглиблені. Крім того, в ООН наголосили на важливості того, щоби жертви могли отримати доступ до репарацій і практичної допомоги, якої вони гостро потребують, не чекаючи на результати офіційних судових проваджень.

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

Нагадаємо, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

21 лютого у Херсоні прогриміло близько 20 вибухів. Окупанти обстріляли місто з РСЗВ «Град».  Внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 – постраждали.

Теги: війна окупанти росія Україна ООН

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