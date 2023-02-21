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Коли ООН голосуватиме за українську «формулу миру»: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли ООН голосуватиме за українську «формулу миру»: названо дату
Офіс президента

«Формулу» миру, ймовірно, розглянуть на засіданні ООН 23 лютого

Голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про українську «формулу миру» відбудеться 23 лютого. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єркою Італії в Києві.

«Мені здається, що наш документ, наша «формула миру», яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23-го числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив головний дипломат Китаю Ван Ї заявив, що Пекін представить своє бачення політичного врегулювання війни Росії проти України. 

Кулеба зазначив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом.

3 лютого стало відомо, що ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Теги: війна росія Україна

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