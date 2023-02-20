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ООН відновила виплати біженцям: як отримати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
Реєстрацію на виплати відновили у 10 регіонах України
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Претендувати на фінансову допомогу українці можуть при дотриманні трьох умов

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на виплату 6600 грн допомоги. Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, знову можуть отримати грошову допомогу від міжнародна організації. Про це повідомляє фонд «Право на захист».

Претендувати на фінансову допомогу українці можуть при дотриманні трьох умов.

ООН проводить збір даних для надання допомоги, у тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни, говориться на сторінці організації.

«Щоб допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії вразливості, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб», – зазначили у фонді.

До пунктів збору даних можуть звертатися родини у разі виконання трьох умов, наголошують на сторінці фонду.

Перша умова:

  • не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;
  • мають дохід, менший за 5400 грн на особу.

Друга умова – належати до однієї з таких категорій:

  • переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;
  • особи, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких в таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська (перелік може бути доповнений);
  • люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (в тому числі, і з-за кордону).

Третя умова – люди із зазначених категорій повинні відповідати хоча б одному критерію вразливості:

  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання;
  • прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Чи буде допомога, якщо людина не відповідає критеріям вразливості

«Якщо ви визначили, що не підпадаєте під критерії грошової допомоги, але потребуєте юридичної допомоги, психологічної підтримки чи контактів гуманітарних організації – ви можете звернутися на локацію. Наші спеціалісти нададуть консультацію або зареєструють ваш запит, після чого з вами зв'яжеться профільний співробітник», – зазначають в організації.

Якщо родина відповідає критеріям надання грошової допомоги, її запрошують завітати на одну з локацій надання допомоги ВПО. Там зустрічають волонтери, які допомагають перевірити та зібрати всі необхідні документи для подальшої реєстрації.

Із 9 січня реєстрацію на виплати відновили у 10 регіонах України. Грошова допомога від УВКБ ООН – це виплата в 2220 грн на члена сім'ї упродовж трьох місяців. Тобто людина отримає 6600 грн за три місяці, а родина із трьох осіб – 19800 грн.

До відома, з 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських  «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення. Відповідні зміни до закону підписав напередодні Президент Польщі Анджей Дуда

Теги: документи українці Анджей Дуда житло президент харчування 24 лютого батько ООН гуманітарна допомога біженці

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