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Депутат Бундестагу закликав докласти зусиль і позбавити РФ місця в Раді Безпеки ООН

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутат Бундестагу закликав докласти зусиль і позбавити РФ місця в Раді Безпеки ООН
Родеріх Кізеветтер
фото: geisler-fotopress

«Загалом ООН необхідно модернізувати, а її структури зробити більш ефективними та захищеними від таких зловживань»

Росія, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе відповідальність за охорону та забезпечення міжнародного правопорядку, який РФ підриває власною війною проти України та своєю агресивною політикою. Необхідно посилити тиск на РФ і спробувати позбавити Росію місця постійного члена Ради безпеки ООН.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС, член комітету із закордонних відносин Родеріх Кізеветтер.

«Логіка Заходу (у тому що РФ залишається членом ООН – ред.) полягає в тому, що згідно з міжнародним правом Росія, як правонаступник Радянського Союзу та основний актор військової та геополітичної сили, є членом організації. Більше того, на сьогоднішній день існує консенсус у щодо того, що Росія як ядерна держава є постійним членом Ради Безпеки, такий підхід заснований на вірі в те, що стримування окремих держав та міжнародне співіснування держав найкраще досягається, коли особливо складні держави стають частиною цього міжнародного порядку, заснованого на правилах. На мій погляд, у випадку з Росією в цьому і полягає проблема, тому що РФ підриває саме цей заснований на правилах міжнародний порядок, який вона повинна охороняти, зловживає правом вето, яке вона має через постійне місце в Раді Безпеки, для прикриття воєнних злочинів та підриву міжнародного правопорядку, заснованого на нормах», – заявив політик.

«На мій погляд, ООН має відреагувати на цю ситуацію не лише призупиненням членства РФ у Раді з прав людини; швидше за все, слід поставити під сумнів постійне місце в Раді Безпеки ООН. Загалом ООН необхідно модернізувати, а її структури зробити більш ефективними та захищеними від таких зловживань», – зазначив парламентар.

«Хоча я думаю, що досягти успіху досить нереально, тиск на Росію також слід посилити, намагаючись позбавити її місця постійного члена Ради Безпеки. Щодо цього я можу підтримати позбавлення Росії місця в Раді Безпеки. Я просто боюся, що це не буде успішним», – підсумував Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, раніше також Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про те, що необхідно розробити механізм припинення членства РФ у Раді Безпеки ООН, оскільки вона порушує міжнародне право.

Теги: росія депутат держава актор Бундестаг

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