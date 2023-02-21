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Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні: є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні: є жертви
фото: Мост

Відомо про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста

Сьогодні, 21 лютого, росіяни вчергове атакували Херсон та передмістя. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені. Про це повідомляє місцеве видання МОСТ із посиланням на очевидців. 

Один з залпів прийшовся по зупинці громадського транспорту. Наразі відомо про шестеро загиблих.  Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук «Суспільному».

«Наразі інформація уточнюється. Локація, на якій ми знаходимося, не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста», – сказав Плетенчук.

В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених. Також відомо про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста.

Раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про близько 20 вибухів у місті. За його словами, росіяни могли обстріляти Херсон з РСЗВ «Град». 

Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

Теги: Херсон будинок росіяни

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