Окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району

Росіяни майже щоночі гатять по Дніпропетровщині з «Градів»

Ворог випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів

У ніч на 21 липня російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину. Під вогонь потрапив Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог ударив з «Градів» по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів», – написав він у соцмережі.

Минулося без жертв та руйнувань.

Наразі на місці обстрілу працюють піротехніки: шукають боєприпаси, що не здетонували.

Як відомо, окупанти не вперше обстрілюють Нікополь та район.

У ніч на 20 липня російські війська обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.

У ніч на 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації на Дніпропетровщині Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району – подалі від обстрілів окупантів.

Як повідомлялося, 20 липня російські окупанти відкрили вогонь з танка по комбайнах, які збирали урожай пшениці біля села Кошове на Дніпропетровщині.