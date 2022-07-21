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    Події в Україні

    Окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району

    Росіяни майже щоночі гатять по Дніпропетровщині з &laquo;Градів&raquo; - Окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району

    Росіяни майже щоночі гатять по Дніпропетровщині з «Градів»

    фото з відкритих джерел

    Ворог випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів

    У ніч на 21 липня російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину. Під вогонь потрапив Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Ворог ударив з «Градів» по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів», – написав він у соцмережі.

    Минулося без жертв та руйнувань.

    Наразі на місці обстрілу працюють піротехніки: шукають боєприпаси, що не здетонували.

    Як відомо, окупанти не вперше обстрілюють Нікополь та район.

    У ніч на 20 липня російські війська обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.

    У ніч на 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

    Голова Нікопольської районної військової адміністрації на Дніпропетровщині Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району – подалі від обстрілів окупантів.

    Як повідомлялося, 20 липня російські окупанти відкрили вогонь з танка по комбайнах, які збирали урожай пшениці біля села Кошове на Дніпропетровщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району