Російські окупанти обстріляли Нікополь

Нікополь знову потрапив під обстріли рашистів

Деталі обстрілу наразі не відомі

Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Обстріляно Нікополь», – написав Євтушенко.

У місті та районі оголошено повітряну тривогу. Адміністрація міста просить жителів до закінчення повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.

Напередодні обстрілів Євтушенко попереджав місцевих жителів про загрозу з боку Каховського водосховища.

«Можливе повторення обстрілів. Увага - це повідомлення стосується міст, селищ та сіл розташованих на березі Каховського водосховища», – попередив голова Нікопольської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, за інформацією Євтушенко, на території Нікополя наразі активно працюють Збройні сили України та дають відсіч ворогу. Зокрема наші воїни успішно знищують реактивні системи залпового вогню та бойові машини російських окупантів.

Також очільник Нікопольської районної військової адміністрації розповів, що Росія наразі не має можливості окупувати прифронтовий Нікополь, тому застосовує тактику випаленої землі, знищуючи інфраструктуру міста. Євтушенко також вважає, що основна мета рашистських обстрілів – викликати паніку серед населення.