«Ісконно руські» болота можуть легко вміститись у межі однієї Московської області
З агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати
Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то «ісконно руські» болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області.
Імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, є реальною загрозою миру і безпеці в Європі.
Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства.
Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати.
Джерело: блог Олександра Турчинова