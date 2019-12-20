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    Думки вголос

    «Ісконно руські» болота можуть легко вміститись у межі однієї Московської області

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    «Ісконно руські» болота можуть легко вміститись у межі однієї Московської області

    З агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати

    Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то «ісконно руські» болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області.

    Імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, є реальною загрозою миру і безпеці в Європі.

    Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства.

    Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати.

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія історія Путін путінський режим Русь
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