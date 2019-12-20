«Ісконно руські» болота можуть легко вміститись у межі однієї Московської області

Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

Олександр Турчинов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

З агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати

Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то «ісконно руські» болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області.

Імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, є реальною загрозою миру і безпеці в Європі.

Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства.

Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати.

Джерело: блог Олександра Турчинова

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