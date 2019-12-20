Путін знову показав, що він не знає історію

Біда навіть не в тому, що він нічого не знає. І не в тому, що він не хоче знати...

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Путин вчера на пресс-конференции:

«Я уже вспоминал сегодня, что я свою трудовую деятельность начинал в органах безопасности. Когда я только пришёл, там ещё были ветераны службы, и некоторые из них разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок.

Что это за старичок? Он работал в 1936–1937-х годах. Что он делал? Тогда как раз были «чистки» в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, ничего не зная, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры…»

Угу. «...ВЕЧЕРОМ УЖЕ ВЫДАВАЛИ ТЕЛО РАССТРЕЛЯННОГО СЕМЬЕ…» В 1936-37 годах… Тело выдавали. Семье. Вечером.

Еще Путин вчера же на той же пресс-конференции:

«Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить, написать статью. Я её обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива. (...) Обращаю ваше внимание – это очень важно – на то, что Советский Союз последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали. А что надо было делать Советскому Союзу? Оставаться один на один?..»

Угу. «...ЧТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ? ОСТАВАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН?..» В 1939 году… Советскому Союзу — оставаться один на один… А «войска Красной армии не захватывали эти территории Польши». Ни западную Украину не занимали войска Красной армии. Ни Западную Белоруссию. Не захватывали. Совсем. Вообще. Оно само прилипло.

Вот как про выданные семьям тела у него совершенно точные сведения из первых рук, так и «коллеги ему подбирают материалы из архива» про Гитлера со Сталиным. Хороший историк, которому «коллеги подбирают», правда же?

А впрочем, почему тут должно быть иначе? Если ему коллеги подбирают все, что, он знает об окружающей действительности — про законы российские и иностранные, про жизнь здесь и там, про интернет, про полицию, про жестокость, про войны, про суды, про нравы, про обычаи, по народы, про жизнь и про смерть. То и с историей у него точно так же.

Беда даже не в том, что он ничего не знает. И не в том, что он не хочет знать.

Беда в том, что он не отдает себе отчета, что бывают на свете люди, которые что-то знают доподлинно, потому что хотели это узнать — и узнали, как оно на самом деле. Он забыл, что такое бывает. С годами выкинул из головы, за ненужностью. То есть за вредностью такого понимания.

Джерело: Эхо Москвы

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