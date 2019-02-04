У БПП стверджують, що «Батьківщина» розпочала кампанію з підкупу виборців



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Не меншою загрозою, ніж зовнішня агресія, стають манівці популізму від більшості кандидатів на посаду голови держави, - Герасимов

Голова фракції БПП нагадав, що за підкуп виборців загрожує позбавлення волі

Голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов закликав представників партії «Батьківщина» утриматися від незаконних прийомів ведення виборчої кампанії. Про це йдеться на партійному сайті.

«Ми увійшли у виборчу кампанію, тому хочу застерегти своїх колег: перше – парламент не може перетворитися виключно на трибуну з виборчої агітації. І друге – останнім часом іде багато сигналів майже з усіх областей України, що представники партії «Батьківщина», що очолює кандидат у президенти Юлія Тимошенко, розпочала кампанію з підкупу виборців і збору їх персональних даних. Хотів би нагадати чим закінчуються для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки: у Кілії, Одеської області, зовсім нещодавно, активістка «Батьківщини» була засуджена на п’ять з половиною років ув’язнення саме за підкуп виборців під час виборів до ОТГ», – заявив Артур Герасимов.

Голова фракції БПП наголосив, що не меншою загрозою, ніж зовнішня агресія, стають манівці популізму від більшості кандидатів на посаду голови держави. «Але всі прекрасно знають, де буває безкоштовний сир і до чого це приводить», – зазначив Артур Герасимов.