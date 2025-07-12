У Чернігові мати дізналася про повернення сина з полону і тієї ж ночі померла

65-річна жінка не встигла зустрітися з сином, котрий пробув у полоні понад два роки

Чернігівець Владислав Плис пробув у російському полоні два роки і п’ять місяців. 46-річного чоловіка вдалося звільнити 12 червня. А наступного дня він дізнався про смерть матері. Як інформує «Главком», трагічну історію родини опублікувало видання «Вість».

До війни Влад працював зварювальником, розповідає його батько Володимир Плис.

«На війну пішов добровольцем. У 2022 році. У військкоматі не хотіли брати. Та в кінці осені мобілізували. Трохи побув на навчаннях. І на Донеччину», – пригадує батько.

У полон захисник потрапив у Донецькій області на Курахівському напрямку. «Про те, що син безвісти зник, сповістили з військкомату. А через декілька днів з’явилося відео його допиту. Знали, що живий. Ті хлопці, що з ним тоді були на позиції, загинули. Один з Чернігова. Потрапили під танковий обстріл. Сина сильно контузило», – каже Володимир Плис.

12 червня на телефон прийшло повідомлення: «Вітаємо! Ваш син повернувся з полону». Тоді вже сам нам подзвонив. На годиннику була друга дня, початок третьої. Мама дізналася про повернення. Але побачити не встигла. Його одразу повезли в реабілітаційний центр. Тієї ж ночі 65-річна Марія Плис померла.

За словами батька, Владислава відпустили з реабілітаційного центру на похорон матері.

«Приїздив не сам, з психологом. Ходив за ним всюди, не лишав самого. Не можна абищо їсти, пити. Уявіть, як з них там знущалися?», – каже батько.

«Тримали його в Горлівці. Коли наші почали їх трохи обстрілювати, перекинули на Торез. Звідти завезли у Бійськ на Алтай. Так знущалися. Казав, що увесь синій був. І руками, і шокерами били. Під час обміну бачив тих росіян, які були у нас в полоні. У всіх відгодовані пачки. Зади відрощені. Не повірив, що це полонені. Зайшли в автобус, а вони і там після себе срач залишили. Пів автобуса сміття. Свині є свині», – підсумував Володимир Плис.

Нагадаємо, військовослужбовець 53 окремої механізованої бригади Валерій Зеленський, який три роки перебував у російському полоні, повернувся до України 25 травня 2025 року. Але вже 16 червня серце 57-річного чоловіка зупинилося від пережитих тортур.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку червня додому повернулися сотні українських громадян у рамках восьми етапів великого обміну полоненими. Це стало результатом зусиль великої команди України. Додому повернулися поранені та тяжкохворі, а також ті, кого раніше вважали зниклими безвісти. Більшість з них перебували в російському полоні з 2022 року. Важливо зазначити, що Україна повернула не лише військових, а й цивільних осіб.