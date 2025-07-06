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Зеленський розповів кого вдалось повернути з полону у червні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський розповів кого вдалось повернути з полону у червні
Зеленський: Це результат зусиль, яких доклала велика команда України
фото: СБУ

Зеленський: Сотні українців повернулися додому за вісім етапів великого обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку червня додому повернулися сотні українських громадян у рамках восьми етапів великого обміну полоненими. Це стало результатом зусиль великої команди України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як зазначає президент, серед звільнених – українська молодь, захисники Маріуполя, а також ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Додому повернулися поранені та тяжкохворі, а також ті, кого раніше вважали зниклими безвісти. Більшість з них перебували в російському полоні з 2022 року. Важливо зазначити, що Україна повернула не лише військових, а й цивільних осіб. 

«Це результат зусиль, яких доклала велика команда України. Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Україна провела черговий етап обміну, в рамках якого додому повернулися важкохворі, важкопоранені та молоді військовополонені віком до 25 років. Їхнє перебування в російській неволі було підтверджене Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) або іншими джерелами.

Як відомо, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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Теги: полон Володимир Зеленський Україна росія

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