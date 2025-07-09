Українські наземні роботи вперше в історії взяли в полон окупантів (відео)

Військові здійснили перший у сучасній війні успішний штурм виключно за допомогою безпілотних платформ

На Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

Російські фортифікації було атаковано FPV-дронами та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли росіяни, аби уникнути підриву, оголосили про капітуляцію. Так, окупанти показали українському дронові шматок картону з написом «Ми хочемо здатися». Тих, хто вцілів, дронами вивели до рубежів, які тримають українські військові, і згідно з регламентом – взяли в полон.

«Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами», – кажуть військові.

Операцію провів підрозділ НРК NC13 з роти безпілотних повітряних суден Deus Ex Machina 2 штурмового батальйону. За словами представників бригади, це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм лише безпілотних платформ.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни прокурори задокументували вбивство 273 українських військовополонених. Попри десятки відкритих кримінальних справ, засуджено лише двох окупантів.

Як повідомлялося, бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

До слова, військовослужбовець 53 окремої механізованої бригади Валерій Зеленський, який три роки перебував у російському полоні, повернувся до України 25 травня 2025 року. Але вже 16 червня серце 57-річного чоловіка зупинилося від пережитих тортур.