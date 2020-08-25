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    Суспільство

    У Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру

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    У Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру

    Чернівецьку міськраду попросили про відновлення руху з районів

    У Чернівецькій області через посилення карантинних обмежень та відсутність транспортного сполучення з обласним центром, медики, які проживають у районах Буковини, не мають можливості дістатися до Чернівців. Про це сьогодні на позачерговій сесії міськради заявила в.о. начальника управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Галина Бовкун, повідомляє molbuk.ua.

    «Я розумію, що це не компетенція міської ради, але хочу звернутися про відновлення руху з районів області. Не можуть медики добиратися до Чернівців. Вони мають бути на роботі, і мають лікувати. Сьогодні це – вже велика проблема», – сказала Бовкун.

    Як повідомлялося, з 24 серпня обласний центр паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

    Як відомо, за минулу добу Covid-19 захворіли ще 95 дітей і 73 медики.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

    Чернівці хвороби карантин коронавірус
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