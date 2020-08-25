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    Суспільство

    Степанов повідомив, скільки ще дітей і медиків захворіло коронавірусом

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    Загалом в Україні від початку пандемії коронавірусом заразилися 108 415 людей, з них 7362 дитини, 10614 медпрацівників - Степанов повідомив, скільки ще дітей і медиків захворіло коронавірусом
    Загалом в Україні від початку пандемії коронавірусом заразилися 108 415 людей, з них 7362 дитини, 10614 медпрацівників

    За минулу добу Covid-19 захворіли ще 95 дітей і 73 медики

    В Україні за минулу добу коронавірусом інфікувалися ще 95 дітей і 73 медики. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

    «За минулу добу захворіли 1 658 людей, з них 95 дітей, а також 73 медичних працівники. Госпіталізовано 296 людей», - сказав Степанов.

    Міністр зазначив, що загалом в Україні 108 415 людей хворіють на коронавірусну хворобу, з них 7362 дитини, 10614 медпрацівників.

    Степанов додав, що за минулу добу проведено 13426 тестувань, 10855 досліджень методом ПЛР, а також 2571 дослідження методом ІФА.

    В Україні за добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 204, Івано-Франківській - 179, Харківській -173, Тернопільській – 158 та Одеській – 112 областях.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою.

    До відома, у світі станом на 25 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid–19 кількість інфікованих досягла  23 572 494. З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 801, одужали – 15 257 751 осіб. При цьому найбільше випадків Covid–19 зареєстровано: в США – 5 739 266 (число жертв – 177 248, що вилікувалися – 2 020 774), на другому місці опинилася Бразилія – 3 622 861 заражених (померлих – 115 309, вилікувалися – 2 976 256), на третьому – Індія з 3 106 348 хворими (померлих – 57 542, видужали – 2 338 035).

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