Коронавірус забрав життя відомої на Київщині артистки

З життя пішла Людмила Близнюк, учасниця дуету «Горислава»

Людмила Близнюк була учасницею ансамблю народної пісні «Горислава»

З життя пішла Людмила Близнюк, учасниця дуету «Горислава», який відомий виконанням народних пісень. Про факт смерті у соцмережі повідомила колега Близнюк Ганна Мудра. За її словами, тривала і виснажлива боротьба з Сovid-19 не принесла результату. На порятунок Людмили збирались гроші. Але придбаний вартісний препарат не допоміг.

Дует «Горислава» – професійний творчий вокальний колектив, який працює в жанрі сучасної народної пісні. В репертуарі – найвідоміші народні пісні, сучасні авторські пісні, зарубіжні композиції.

«Горислава» організовує та проводить концерти до Дня міста і села, виступи на приватних заходах, вечірках, різноманітних професійних святах, обрядових весіллях, а також знайомить гостей України з традиціями та культурою українського народу.

У четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.

До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

Нагадаємо, Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Причиною смерті артиста стали його вік і хвороби.