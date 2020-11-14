Коронавірус забрав життя відомої на Київщині артистки
Людмила Близнюк була учасницею ансамблю народної пісні «Горислава»
З життя пішла Людмила Близнюк, учасниця дуету «Горислава», який відомий виконанням народних пісень. Про факт смерті у соцмережі повідомила колега Близнюк Ганна Мудра. За її словами, тривала і виснажлива боротьба з Сovid-19 не принесла результату. На порятунок Людмили збирались гроші. Але придбаний вартісний препарат не допоміг.
У четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.
До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.
Нагадаємо, Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Причиною смерті артиста стали його вік і хвороби.