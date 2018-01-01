У Дніпрі обговорили перейменування області на Січеславську

За словами організаторів обговорення, нинішня назва Дніпропетровської області підпадає під закон про декомунізацію і має бути змінена

У Дніпрі в суботу відбулося громадське обговорення ініціативи перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Як повідомляє «Радіо Свобода», захід організував обласний осередок Всеукраїнського товариства «Просвіта». За словами організаторів події, нинішня назва області - Дніпропетровська – підпадає під



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Фото: Радіо Свобода Обговорення ініціативи перейменування Дніпропетровської області на Січеславську

За словами організаторів обговорення, нинішня назва Дніпропетровської області підпадає під закон про декомунізацію і має бути змінена

У Дніпрі в суботу відбулося громадське обговорення ініціативи перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Як повідомляє «Радіо Свобода», захід організував обласний осередок Всеукраїнського товариства «Просвіта».

За словами організаторів події, нинішня назва області - Дніпропетровська – підпадає під закон про декомунізацію і має бути змінена.

«Презентуючи обґрунтування щодо ініціативи з перейменування області на Січеславську, доповідачі зазначали, що саме ця назва апелює до козацького минулого: на території області існували п’ять із восьми січей (усі головні козацькі січі – Томаківська, Микитинська, Базавлуцька, Чортомлицька, Підпільненська). Також Дніпропетровська область є єдиною, територія якої повністю була територією запорозьких вольностей», - інформує ЗМІ.

За часів УНР край мав назву земля Січ з центром у Катеринославі, а у 1918-1919 роках місто носило неофіційну назву Січеслав (Січослав).

Як зауважували учасники, публічне відродження назви «Січеслав» розпочалось незадовго до розпаду СРСР: національно-демократичні організації області стали використовувати в своїх назвах це слово, проте 2016 року прихильникам назви «забракло підтримки», аби домогтись саме такого перейменування обласного центру.

«Битву за Січеслав ми програли, битву за Січеславську область ми не маємо програти», – зауважували учасники зібрання.

У громадському обговоренні взяли участь як прихильники впровадження назви Січеславська область, так і опоненти цієї ініціативи. Останні, зокрема, зауважували, що запорозькі козаки «ніколи не називали себе січеславцями».

Минулого тижня правозахисник з Дніпра Дмитро Рева зареєстрував електрону петицію до президента України щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. За відповідний проект постанови проголосували 247 народних депутатів. Рішення ухвалено на виконання закону про декомунізацію.

Як повідомляв «Главком», на декомунізацію станції метро «Петрівка» Київ витратить майже півмільйона гривень

Раніше повідомлялося, що у Києві перейменували вісім вулиць.