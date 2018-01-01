На декомунізацію станції метро «Петрівка» Київ витратить майже півмільйона гривень

Найбільше коштів підуть на виправлення загальних схем метро

Для того, щоб замінити схеми та вказівники у Київському метрополітені у зв’язку з декомунізацією станції метро «Петрівка» (перейменування її на «Почайну»), місто витратить 425 079 гривень. Про це йдеться в офіційній відповіді КП «Київський метрополітен» директору департаменту транспортної інфраструктури



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Найбільше коштів підуть на виправлення загальних схем метро

Для того, щоб замінити схеми та вказівники у Київському метрополітені у зв’язку з декомунізацією станції метро «Петрівка» (перейменування її на «Почайну»), місто витратить 425 079 гривень.

Про це йдеться в офіційній відповіді КП «Київський метрополітен» директору департаменту транспортної інфраструктури Київської міськадміністрації Сергію Симонову, яку опублікував дослідник історії київських перейменувань Стефан Машкевич.

Найбільше коштів підуть на виправлення загальних схем метро (168 585 грн.) та зміну текстового наповнення (100 254 грн.). Ще 84 240 грн. піде на лінійні схеми та 72 000 грн на назви станцій, розташованих на колійних стінах та входах.

Раніше повідомлялося, що у Києві перейменували вісім вулиць.