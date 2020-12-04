Іноземець ошукав п'ять українок на 1,3 млн гривень через сайти знайомств

Нацполіція заявила про викриття чоловіка, який обманював жінок на сайтах знайомств

Чоловік на вебсайтах знайомств заводив стосунки з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби

Кіберполіцейські разом із працівниками Київського слідчого ізолятора викрили шахрая, який на сайтах знайомств ошукав жінок на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними кіберполіції, до інтернет–шахрайства причетний 34-річний іноземний громадянин. Зараз він перебуває під слідством за вчинення аналогічного злочину.

Правоохоронці заявили, що чоловік на сайтах знайомств заводив відносини з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби.

За попередніми даними, зловмисник таким чином обдурив п'ятьох постраждалих. Загальна сума збитків становить 1,3 мільйона гривень.

У слідчому ізоляторі, де зараз знаходиться фігурант, правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон і сім-карту, які використовувалися в шахрайській діяльності.

До слова, у Києві правоохоронці викрили і затримали іноземця за незаконне зняття грошей з банківських карток громадян.