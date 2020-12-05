У Києві затримали підозрюваних у вбивстві відомого музиканта

Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Зловмисники мали намір сховати тіло, заливши бетоном

У Києві затримали двох осіб, яких підозрюють у вбивстві столичного музиканта. Зловмисники заволоділи майном потерпілого і вирішили заховати його тіло у підвалі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«В Київській області затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, а саме його грошовими коштами, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 листопада 2020 року зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вул. І. Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого удушили.

Встановлено, що після вбивства підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири. Потім вони обмотали тіло чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Нападники мали намір заховати тіло в підвалі.

«За результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних», – додали в повідомленні.

Як повідомлялося, під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта.