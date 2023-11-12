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У горах вирує хуртовина, рятувальники попередили туристів про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
У горах вирує хуртовина, рятувальники попередили туристів про небезпеку
На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, видимість обмежена
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

Для походу в гори необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води

Справжня зима прийшла в Україну. Щоправда, поки що тільки в гори. На вершині Піп Іван у Карпатах температура повітря сягнула -6°С. У горах оголосили штормове попередження.

Рятувальники Івано-Франківщини нагадали, що гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності та готовності, а саме:

  • Необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води.
  • Спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним.
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  • Перед мандрівкою обов’язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід.
  • Уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.
  • Обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок «Порятунок в горах».

Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, в більшості областей України очікується хмарна погода. На Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні у неділю. 

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Теги: застосунок повітря рятувальники відпочинок прогноз погоди

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