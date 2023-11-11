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Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов

Діана Гасюк
glavcom.ua
Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов
фото з відкритих джерел

12 листопада в північних, центральних та південних регіонах країни очікуються значні дощі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджаэ про погіршення погодних умов в Україні у неділю. Про це передає ДСНС України.

12 листопада в північних, центральних та південних регіонах країни очікуються значні дощі; в Карпатах передбачається значна кількість снігу; пориви вітру в Україні досягатимуть 15-22 м/с (перший рівень небезпечності, помаранчевий);

На півдні, сході та в центральних областях очікуються сильні пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпечності, червоний).

У ДСНС радять усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

Нагадаємо, над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря. 

З початком осені температура в полярних регіонах починає знижуватися. Це стається через те, що Сонце опускається нижче над горизонтом, і менше енергії досягає Північного полюса. Проте, коли температура в полярних регіонах падає, регіони південніше продовжують отримувати достатньо сонячного світла.

Це призводить до великої різниці у температурі між полярними і субтропічними регіонами. Розпочинається розвиток циркуляції низького тиску, відомої як полярний вихор.

Теги: державна служба повітря дощ вітер прогноз погоди

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