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12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 листопада – День виноградарів, виноробів та садівників України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто давати в борг, бо можуть з'явитися фінансові проблеми

12 листопада, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день боротьби з пневмонією. Віряни вшановують пам'ять патріарха Іоана Милостивого. 

День виноградарів, виноробів та садівників України

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В Україні існує десять успішних виноградних та виноробних господарств. Серед них : «Маркіз де Лакарен», «Cotnar», «Don Alejandro Winery», «Вина Гулієвих», «Колоніст», «Бейкуш», «V.Petrov», «Шато Чизай», «Курінь» та звичайно «Виноробне господарство князя М. П. Трубецького».

Відзначити тяжку працю виноградарів та виноробів вирішила і влада України, саме тому 25 вересня 2020 року Президент України запровадив нове свято – День виноградаря та винороба. Призначили його святкування на другу неділю листопада. Відтепер щорічно всі виноградарі України матимуть своє професійне свято.

Всесвітній День боротьби з пневмонією

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Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day) – медичний міжнародний день, котрий відзначається кожного року 12 листопада. Цей день має за мету активізацію протистояння хворобі через проведення профілактичних заходів щодо захисту дітей, забезпечення поінформованості та своєчасне лікування. Пневмонія (або запалення легень) – це форма гострої респіраторної інфекції з обов’язковим запаленням легеневої тканини (бронхів, бронхіол чи альвеол). Головними збудниками пневмонії є віруси, грибки, бактерії та найпростіші мікроорганізми.

Перше проведення Дня боротьби з пневмонією відбулося у 2009 році, коли понад сто організацій на планеті об’єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії (в оригіналі Global coalition Against Child Pneumonia).

В коаліцію входять міжнародні, урядові, неурядові та місцеві організації, громадяни-активісти, науково-дослідні та навчальні інститути, фонди. Їх об’єднує прагнення долучити до проблеми фахівців охорони здоров’я, державних діячів та донорів.

Також, у 2009 році Всесвітня організація охорони здоров’я та ЮНІСЕФ оголосили «Глобальний план дій з профілактики пневмонії та боротьбі з нею», який полягає у боротьбі з хворобою шляхом активної профілактики, комбінованих заходів для захисту та лікування.

Яке сьогодні релігійне свято

12 листопада в церковному календарі – день пам’яті патріарха Іоана Милостивого. Він народився у сім'ї губернатора острова Кіпр. В молодому віці втратив дружину та дітей, після чого почав вести аскетичний спосіб життя. Хоча він не був кліриком чи ченцем, народ настільки його полюбив за доброту та благочестя, що обрав патріархом. Ступивши на престол, Іоан відразу віддав все своє майно біднякам. Також він все своє життя викуповував християн. За це отримав прізвисько Милостивий.

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Що не можна робити в цей день

  • До світанку не дозволено заглядати у дзеркало.
  • Не варто давати в борг, можуть з'явитися фінансові проблеми.
  • Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

  • Погода цього дня вказує на те, якою вона буде на початку грудня;
  • Хмари пливуть проти вітру до снігопаду;
  • Вранці мряка – чекайте на вечірні заморозки;
  • Ще не похолодало – весна прийде рано.

Пам’ятні події 12 листопада

  • 1648 рік – по виплаті відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;
  • 1871 рік – у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький;
  • 1893 рік – в газеті San Francisco Morning Call публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії»;
  • 1918 рік –Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;
  • 1918 рік – Австрія стає республікою;
  • 1922 рік – відкривають Київську картинну галерею;
  • 1925 рік – створюють «Леґію українських націоналістів» на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;
  • 1967 рік – у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;
  • 1992 рік – починаючи від 23-ї години припиняють функціонування рубля у грошовому обігові на території України;
  • 2009 рік – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;
  • 2014 рік – вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) спускають космічний апарат.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.

 

Теги: свято традиції майно актор активісти

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