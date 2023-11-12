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Погана погода вплине на роботу авіації: Повітряні сили пояснили, як саме

Надія Карбунар
glavcom.ua
Погана погода вплине на роботу авіації: Повітряні сили пояснили, як саме
Від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів
фото з відкритих джерел

Минулої ночі українській ППО вдалося збити авіаційну ракету Х-59

Погіршення погодних умов вплине на роботу авіації. Зокрема, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це», – сказав він.

Речник також прокоментував нічні удари по Україні на роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

«Відпрацювали, збили ракету – це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів», – додав Ігнат.

Як відомо, уночі ворог атакував південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

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Теги: погода Юрій Ігнат ворог окупанти розвідка

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