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На фронті загинув херсонський журналіст Антон Коломієць

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На фронті загинув херсонський журналіст Антон Коломієць
Із початком повномасштабного вторгнення окупантів до України Антон вступив до лав ЗСУ та пішов боронити рідну країну
фото з відкритих джерел

Чоловік завжди був з Україною в серці, із гордістю носив вишиванки та співав українські пісні

На фронті загинув херсонський журналіст Антон Коломієць, боронячи незалежність України. Про загибель чоловіка повідомила його колега Олена Юдіна. Також сумну звістку підтвердив ректор Херсонського державного університету, який закінчив Антон, Олександр Співаковський.

«На жаль, герої теж вмирають. Антон був одним із них, він став на захист нашої країни, нашої Херсонщини, де його добре знали і любили, бо без його прогнозів погоди шість років поспіль з дому не виходив жоден херсонець, без його традиційного «І хай все у вас буде добре» не починався новий день. Ефіри з ним були «заряджені на позитив», усмішка не ховалася з обличчя ні його, ні ведучих, ні гостей. Антон завжди був з Україною в серці, з гордістю носив вишиванки, співав українські пісні, цінував все наше. За мир в Україні він і загинув», – написала Юдіна.

Антон Коломієць працював на телеканалі «Скіфія», який згодом став херсонською філією Суспільного. Він був ведучим прогнозу погоди, а також режисером прямих етерів. Також працював на херсонських телеканалах «ТвійПлюс» та «ВТВ плюс». 

Із початком російського повномасштабного вторгнення Антон вступив до лав ЗСУ. Нещодавно на передовій він відзначив свій 34-й день народження.

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У журналіста залишилась дружина Юлія та двоє синів.

За даними Нацспілки журналістів, Антон Коломієць став 44-им працівником ЗМІ, який загинув від початку масованої російської агресії проти України.

Нагадаємо, напередодні відомий танцюрист Назар Грабар повідомив, що на фронті загинув його рідний брат. Хлопці вступили до лав ЗСУ ще у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Також нещодавно під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області. 

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах. Загинув очільник поліції Черкаської області. ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

Крім того, на фронті загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Єжов.

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Теги: війна

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