У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - голова Ради адвокатів



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Фальшиві адвокатські свідоцтва видає громадська організація, що привласнила повноваження і назву органу адвокатського самоврядування - адвокат

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів та отримали підробні свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Про це він повідомив в інтерв'ю «Українським Новинам».

За його словами, такі документи видає громадська організація, що у незаконний спосіб привласнила повноваження і назву органу адвокатського самоврядування.

«Ще 2016 року було виявлено, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у Києві ніколи не була створена на підставі чинного Закону про адвокатуру як орган адвокатського самоврядування. Натомість діяла громадська організація під назвою «Київська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури», що привласнила функції допуску до адвокатської професії. Хоча ці порушення стали підставою не лише для створення нової законної кваліфкомісії адвокатури, але і для позбавлення посади голови Ради адвокатів та в подальшому і статусу адвоката Інни Рафальської, діяльність самої ГО триває. Внаслідок цього власниками несправжніх адвокатських документів стали тисячі осіб, серед них наскільки відомо – люстровані судді та прокурори, чинні правоохоронці, яким закон взагалі не дозволяє суміщати адвокатуру та роботу в силових органах», - повідомив Рябенко.

Він зазначив, що «гаманцем» цієї громадської організації було і є ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів», який очолює соратник Рафальської адвокат Ростислав Кравець.

«На це товариство з обмеженою відповідальністю перераховували гроші охочі стати адвокатами – за складання іспитів, за стажування, за документи, які б мали підтвердити право займатися адвокатською діяльністю. Це мільйони гривень від тисяч людей. І це тисячі людей, яким видані підробні документи – насправді вони так і не стали адвокатами», - розповів Рябенко.

За фактами порушень законодавства та розкрадання коштів відкриті кримінальні провадження, які розслідує головне слідче управління Національної поліції.

Водночас, Рябенко наголошує на тому, що у жовтні 2016 року було переобрано склад Ради адвокатів міста Києва та створено КДКА міста Києва.

Таким чином, діяльність законних органів адвокатури було відновлено, і стати адвокатом у столиці в законний спосіб можливо.

«Дві Ради адвокатів Києва – це токсичний міф, що поширює сама Рафальська та її оточення. Відповідь на питання, скільки рад адвокатів в Києві, відображена у Єдиному реєстрі юридичних осіб. Ще раз наголошу, в Києві - одна законна рада», - наголосив Рябенко.

Про те, що в Києві існує нелегальне шахрайське вікно можливостей увійти в адвокатуру, Рябенко повідомив минулого тижня голову Адміністрації президента України, який є київським адвокатом.

«Андрій Богдан - адвокат і мав зупинити адвокатську діяльність. Ми задовольнили його заяву і внесли зміни до Єдиного реєстру адвокатів України. Водночас, його аналогічна заява опинилася і в псевдо раді адвокатів імені Рафальської. Щоб там не робили з подібними заявами, скільки б разів не викладали у Facebook, це не може мати жодних юридичних наслідків для жодного адвоката. Тому я звернувся з листом до Банкової, де роз’яснив, що в Києві одна Рада адвокатів, і лише вона має всі законні повноваження», - пояснив Рябенко.

Як відомо, адвокатура діє як самоврядна організація, і в кожному регіоні діють ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Разом ці органи об’єднані в Національну асоціацію адвокатів України.

Раніше, голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.