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    Голова Адміністрації президента припинив адвокатську діяльність (документ)

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    <span>Глава Адміністрації президента Андрій Богдан&nbsp;</span> - Голова Адміністрації президента припинив адвокатську діяльність (документ)
    Глава Адміністрації президента Андрій Богдан 
    Фото: facebook.com / Андрій Богдан

    Андрій Богдан наголосив, що не є юристом чи адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського

    Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан припиняв свою адвокатську діяльність і на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відповідний документ.

    «Закінчилась ера адвокатська розпочалась ера державна. Сьогодні зробив важливий крок - зупинив адвокатську діяльність про що повідомляю всіх. Дякую друзям, клієнтам і колегам - адвокатам! З Вами було весело! Обіцяю уникати питань, пов’язаних конфліктом інтересів з моєю адвокатською діяльністю», - зазначив він.

    Фото: facebook.com / Андрій Богдан
    Фото: facebook.com / Андрій Богдан

    Богдан додав, що був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів. «Але Вас цікавить одне, тому пояснюю - я не є юристом чи адвокатом Коломойського», - зазначив він.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

    Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів. 

    На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. 

    Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

     Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)
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