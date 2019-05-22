Голова Адміністрації президента припинив адвокатську діяльність (документ)



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Глава Адміністрації президента Андрій Богдан Фото: facebook.com / Андрій Богдан

Андрій Богдан наголосив, що не є юристом чи адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського

Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан припиняв свою адвокатську діяльність і на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відповідний документ.

«Закінчилась ера адвокатська розпочалась ера державна. Сьогодні зробив важливий крок - зупинив адвокатську діяльність про що повідомляю всіх. Дякую друзям, клієнтам і колегам - адвокатам! З Вами було весело! Обіцяю уникати питань, пов’язаних конфліктом інтересів з моєю адвокатською діяльністю», - зазначив він.

Фото: facebook.com / Андрій Богдан

Богдан додав, що був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів. «Але Вас цікавить одне, тому пояснюю - я не є юристом чи адвокатом Коломойського», - зазначив він.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.