«Нічого з ним не зроблять». Зеленському запропонували з’їздити в «ЛДНР»



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Політик Євген Мураєв збирається в будь-якому випадку йти на парламентські вибори Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Не думку Мураєва, Зеленський має шанс з нуля почати перемовини з Росією та непідконтрольними територіями

Звинувачувати чи критикувати новообраного президента Володимира Зеленського передчасно. Але новий глава держави вже встиг наговорити багато речей, після яких одразу йде відповідь з боку РФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Євген Мураєв.

«У нього (Зеленського, - ред.) нема такого прямого тягаря відповідальності за те, що відбулося з країною за п’ять років, він з нуля може почати перемовини з Росією та непідконтрольними територіями. Він навіть може туди поїхати, впевнений, що з ним нічого не зроблять», - переконаний Мураєв.

Щоправда, на думку політика, чим більше Зеленський говорить, тим більше потрапляє в зону дискомфорту. «А це не завжди добре, якщо ти не подумав перед тим, як щось сказати, або сказав, просто аби сподобатись», - резюмував Мураєв.

Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Як повідомлялось, політик Євген Мураєв в інтерв’ю «Главкому» заявив, що збирається в будь-якому випадку йти на парламентські вибори.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.