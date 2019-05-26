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    «Нічого з ним не зроблять». Зеленському запропонували з’їздити в «ЛДНР»

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    Політик Євген Мураєв збирається в будь-якому випадку йти на парламентські вибори - «Нічого з ним не зроблять». Зеленському запропонували з’їздити в «ЛДНР»
    Політик Євген Мураєв збирається в будь-якому випадку йти на парламентські вибори
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Не думку Мураєва, Зеленський має шанс з нуля почати перемовини з Росією та непідконтрольними територіями

    Звинувачувати чи критикувати новообраного президента Володимира Зеленського передчасно. Але новий глава держави вже встиг наговорити багато речей, після яких одразу йде відповідь з боку РФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Євген Мураєв.

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    «У нього (Зеленського, - ред.) нема такого прямого тягаря відповідальності за те, що відбулося з країною за п’ять років, він з нуля може почати перемовини з Росією та непідконтрольними територіями. Він навіть може туди поїхати, впевнений, що з ним нічого не зроблять», - переконаний Мураєв.

    Щоправда, на думку політика, чим більше Зеленський говорить, тим більше потрапляє в зону дискомфорту. «А це не завжди добре, якщо ти не подумав перед тим, як щось сказати, або сказав, просто аби сподобатись», - резюмував Мураєв.

    Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

    Як повідомлялось, політик Євген Мураєв в інтерв’ю «Главкому» заявив, що збирається в будь-якому випадку йти на парламентські вибори.

    Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

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