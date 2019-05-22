Суд виправдав депутатку Берегівської міськради, в якої виявили угорський паспорт



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Фото: mukachevo.net

Адвокат довів, що його підзахисну було покарано безпідставно, оскільки вона не скоїла незаконного перетину кордону і не перетинала державний кордон з недійсними проїзними документами

У вівторок, 21 травня, у Апеляційному суді Закарпатської області відбулося засідання щодо справи Кароліни Дорчі, голови найбільшої фракції «КМКС - Партія угорців України» у Берегівській міській раді, головного редактора видання Каrpatalja. Про це пише «Мукачево.net».

18 лютого на КПП «Лужанка» депутатка потрапила у скандал через порушення українського митного законодавства. Як стало відомо, вона порушила порядок ввезення транспортного засобу іноземної реєстрації в Україну та під час суперечки з митником пред’явила паспорт громадянки Угорщини.

По цій справі 11 березня, відбулося засідання Берегівського районного суду. Під час судового засідання Кароліна Дорчі визнала, що крім українського володіє й угорським паспортом. Як стало відомо Mukachevo.net, рішенням суду за незаконний перетин кордону на Кароліну Дорчі було накладено штраф у 3400 грн та судові витрати у розмірі 384 грн 20 коп. Таке рішення виніс суддя О. Фейір, згідно статті 204 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак обвинувачена з таким рішенням не погодилася, тому вирішила оскаржити його у апеляційному суді.

За словами адвоката Кароліни Дорчі, вона не скоїла жодного правопорушення. Адже 18 лютого виїхала та повернулася до України через КПП «Астей-Берегшурань» («Лужанка») з українським паспортом. Однак при перевірці документів система видала індекс «О», що означає проведення додаткового огляду особи та її особистих речей. У приміщенні прикордонної служби Кароліна Дорчі добровільно пред'явила прикордонникам також свій угорський паспорт. Через дві години очікування, поки складався протокол, вона таки в'їхала в Україну з українським паспортом.

Фото: mukachevo.net

Адвокат довів, що його підзахисну було покарано безпідставно, оскільки вона не скоїла незаконного перетину кордону і не перетинала державний кордон з недійсними проїзними документами. Таким чином, жодного порушення закону не відбулося. Адже сам факт наявності двох дійсних паспортів, виданих офіційною владою, не є злочином згідно з чинним законодавством України. А наявність подвійного громадянства, у даному випадку угорського, не може вважатися злочином.

Закарпатський обласний апеляційний суд визнав незаконним рішення Берегівського районного суду проти Дорчі Кароліни і постановив, що оскільки депутата не звинувачують у незаконному перетині кордону, таким чином вона має бути звільнена від сплати адміністративного штрафу.

Нагадаємо, що у зв'язку з наявністю подвійного громадянства у депутата Берегівської міської ради прізвище Кароліни Дорчі з'явилося у списках сайту «Миротворець».