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    «Сіпав за сорочку і штани»: Ляшко розповів, як адвокат Коломойського затикав Зеленського

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    «Сіпав за сорочку і штани»: Ляшко розповів, як адвокат Коломойського затикав Зеленського

    Ляшко розкритикував присутність Богдана на консультаціях лідерів фракцій з президентом

    лідер Радикальної партії Олег Ляшко розповів, як адвокат  олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан затикав президента України Володимира Зеленського.

    Про це Ляшко заявив  в ефірі телеканалу NewsOne.

    «Він маріонетка, раніше у мене були сумніви… але маріонетка ніколи не стане самостійною людиною… Консультації (лідерів фракцій з президентом, – ред..), круглий стіл, сидить Зеленський напроти мене, рядом з ним по праву руку – Богдан, якого ввечері потім всупереч закону про люстрацію Зеленський призначив головою Адміністрації… Але тоді він ще був ніхто. Я побачив, що людина сидить, незнайома мені и спитав «А що Ви тут робите?... якщо у Вас немає ніякого офіційного статусу, будь-ласка, не порушуйте Конституцію та залиште консультації». Зеленський його нікуди не відправив, зробив вигляд, що мене не почув. А потім я зрозумів чому – щоразу коли хтось виступав і Зеленський намагався щось відповісти, Богдан його смикав за сорочку або штани, щоб він мовчав. Уявіть собі ситуацію – президента України смикають за рубашку чи штани, щоб він чогось зайвого не ляпнув… Це неможливо, це приниження, коли тебе смикають як маріонетку, щоб ти чогось дурного не ляпнув», – наголосив Ляшко.

    Раніше Ляшко назвав нового президента України Володимира Зеленського нормальним хлопцем, але зазначив, що як преизидент він не є самостійним.

    Нагадаємо, під час інавгурації виникла перепалка між Зеленським та Ляшком. Останній зробив зауваження президенту стосовно української мови, а потім, коли Зеленський виходив з сесійної зали, Ляшко сказав: «Погано почав, погано закінчиш».

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