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    Події в Україні

    Окупанти в Криму зібралися судити українського воїна-добровольця

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    Про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. - Окупанти в Криму зібралися судити українського воїна-добровольця
    Про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня.

    Адвокат зазначив, що термін утримання під вартою Аблямітова закінчується 17 жовтня, тому захисник передбачає, що слухання у справі призначать до цієї дати

    Матеріали кримінальної справи щодо Меджита Аблямітова, якого звинувачують в участі в батальйоні імені Н. Челебіджихана, направлено для розгляду в контрольований окупантами Кіровський райсуд.

    Про це повідомив у Facebook адвокат Айдер Азаматов.

    «Меджит вважає, що він нічого протизаконного не робив. На стадії попереднього слідства сторона захисту і Меджит заявили після ознайомлення з матеріалами справи про необхідність проведення попереднього слухання у справі, оскільки є безліч обставин для припинення кримінального переслідування Аблямітова», – написав Азаматов.

    Адвокат зазначив, що термін утримання під вартою Аблямітова закінчується 17 жовтня, тому захисник передбачає, що слухання у справі призначать до цієї дати.

    Про затримання Аблямітова окупанти повідомили 19 серпня. У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «в батальйон імені Н. Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим».

    Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у «добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана».

    Як повідомляють «Крим.Реалії», раніше в Криму було винесено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Винесено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.

    Дискусія про створення кримськотатарського батальйону у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

    У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону«, залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

    Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону« імені Номана Челебіджихана номер військової частини.

    Крим окупанти прокуратура ФСБ адвокат Facebook
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