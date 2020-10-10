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    Кримінал

    На Харківщині сім’я фермерів тримала в рабстві дев’ять чоловік

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    На Харківщині сім’я фермерів тримала в рабстві дев’ять чоловік
    Фото відділу комунікації поліції Харківської області

    Серед звільнених троє жінок, п’ятеро чоловіків і одна дитина

    Сім’я в Харківській області тримала силою і змушувала безкоштовно працювати у фермерському господарстві дев’ять осіб. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

    Серед звільнених троє жінок, п’ятеро чоловіків і одна дитина. Фермери шукали людей, які перебували в уразливому стані і обіцяли високооплачувану роботу і хороші умови проживання.

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    Фото відділу комунікації поліції Харківської області

    Замість цього їх селили в малопридатних для життя умовах і надавали вказівки щодо виконання певного обсягу роботи. У разі якщо робота не була виконана, людям створювали штучні борги та змушували їх відпрацьовувати. Проти фермерів відкрили кримінальну справу.

    Нагадаємо, співробітники столичної поліції задокументували діяльність злочинної групи з чотирьох осіб, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областей на роботу в Російську Федерацію. Набір охочих відбувався через сайти оголошень та в офісах, де збирали анкетні дані претендентів і готували їх до відправлення до сусідньої держави.

    Як повідомлялося, 25 травня, прокуратура Дніпропетровської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які підбирали бездомних людей і відправляли їх у рабство на ферму в Одеській області.

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