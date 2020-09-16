Перемир'я, обмін полоненими і вибори: про що говорили в контактній групі



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Леонід Кравчук: українська делегація готова до конструктивної та послідовній роботи задля відновлення територіальної цілісності України та досягнення миру

Зустріч тривала близько семи годин

Сьогодні, 16 вересня, завершилося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час засідання сторони обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Наголошується, що зустріч тривала близько семи годин.

«Учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, введеного з 27 липня цього року, незважаючи на окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань», – повідомили в Офісі президента.

Також українська сторона закликала бойовиків забезпечити найближчим часом доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до ув'язнених.

Сторони продовжили обговорення питання підготовки до чергового обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

«Українська сторона в черговий раз підкреслила, що українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, повинні бути звільнені негайно і без всяких політичних умов», – йдеться в повідомленні.

Крім цього глава української делегації Леонід Кравчук відреагував на звинувачення російської сторони в тому, що постанова про місцеві вибори не відповідає Мінськими угодами.

«Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної ради України», – сказав Кравчук.

При цьому обговорення робочих пропозицій до проєктів документів про місцеві вибори в ОРДЛО продовжать обговорюватися в рамках політичної групи ТКГ.

«Українська делегація поважає «нормандський формат» і Мінські домовленості і готова до конструктивної та послідовній роботи задля відновлення територіальної цілісності України та досягнення миру», – додав Кравчук.

До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

Також цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.

До слова, Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.