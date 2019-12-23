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    Суспільство

    У Київському патріархаті планують провести Форум на захист УПЦ КП в Брюсселі

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    На Форумі в Києві, що пройшов 20 грудня, було прийнято рішення не визнавати незаконне рішення Священного Синоду ПЦУ про завершення ліквідації Української православної церкви Київського патріархату - У Київському патріархаті планують провести Форум на захист УПЦ КП в Брюсселі
    На Форумі в Києві, що пройшов 20 грудня, було прийнято рішення не визнавати незаконне рішення Священного Синоду ПЦУ про завершення ліквідації Української православної церкви Київського патріархату

    На Форумі в Брюселі знову планується підняти питання про незаконність ліквідації Київського патріархату

    У Штабі захисту Київського патріархату повідомили про наміри провести наступний Форум на захист УПЦ КП в Брюсселі.

    Про це стало відомо відразу після проведення аналогічного заходу в Києві в «Українському домі».

    На Форумі в Брюселі знову планується підняти питання про незаконність ліквідації Київського патріархату, а також корупції у судах, рейдерства, незаконного втручання політиків у релігійні справи, систематичного притиснення прав віруючих в Україні.  

    На Форумі в Києві, що пройшов 20 грудня, нагадаємо, було прийнято рішення засудити і не визнавати незаконне рішення Священного Синоду ПЦУ про завершення ліквідації Української православної церкви Київського патріархату, про що було сказано в офіційному зверненні.

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    На Форумі також вирішили просити у президента України допомоги в забезпеченні релігійних прав та свобод віруючих Київського патріархату, а також – доручити патріарху Філарету звернутися від імені Форуму «На захист Київського патріархату» до ООН, до Ради Європи і до ОБСЄ про порушення релігійної свободи, прав людини і вплинути на владу України захистити релігійні права і свободи віруючих Київського патріархату.

    Тепер керівники Штабу захисту Київського патріархату починають працювати в Європі. Вони впевнені, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить резолюцію щодо ситуації з правами віруючих в Україні.

    При цьому патріарх Філарет постійно наголошує, що у збереженні патріархату не має для нього жодного особистого питання, і що Київський патріархат варто зберігати, аби відстояти Томос з  правом патріархату, а не метрополії. Що, в свою чергу, потрібно, щоб не залежати ні від Московії, ні від Константинополя. 

    На думку Філарета, Томос привів до негативних наслідків - до розколу церкви, а не до об’єднання православних, до знищення українських традицій та до зради національних інтересів, обмеживши права українців територіально та до зради інтереси української діаспори.

     

    ОБСЄ Філарет церква ООН Українська православна церква томос
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