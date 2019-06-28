У колонії Харкова утримують українського політв'язня Літвінова, якого засудили в РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український політв'язень Сергій Літвінов у Диканівській колонії №12, Харків, 27 червня 2019 року Фото: Громадське

У Росії Літвінов пробув у в'язниці п’ять років

Український політв'язень Сергій Літвінов, засуджений у РФ за сфабрикованими звинуваченнями у «скоєнні розбою», чотири місяці відбуває покарання в Україні.

Про це повідомляє «Громадське».

Як сказав сам політв'язень - він відбуває тут покарання із 1 березня 2019 року. Стаття, за якою він відбуває покарання та ж сама, за якою його засудили в Росії - розбій.

У Росії Літвінов пробув у в'язниці п’ять років. Керівництво Диканівської колонії підтвердило, що йому залишилося ще 3,5 роки відсидіти тут.

На запитання, як він потрапив в Україну, Літвінов відповів: «Я сам не розумію, що тут роблю, мене депортували на Батьківщину з Магадана. В Магадані в суді мені сказали, що Україна погодилась, аби я відбував термін вдома, але Україна не могла такого сказати. Привезли мене в Старобільськ в СІЗО, засідання Біловодський суд (районний суд у Луганській області, - ред.) проводив без мене, і суд вже мене відправив сюди у виправну колонію».

Він додав, що написав лист з проханням помилування президенту України Володимиру Зеленському. Керівництво колонії підтвердило, що документи на помилування 27 червня направили в Київ.

Як відомо, Літвінова звинувачували у вчиненні в складі батальйону «Дніпро» вбивств кількох мирних жителів на території Станично-Луганського району України та застосування у збройному конфлікті заборонених засобів і методів ведення війни, проте ці факти не підтвердилися.

Також Літвінову інкримінували розбійний напад на росіянина. За це його засудили до 8,5 років колонії суворого режиму.